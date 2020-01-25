HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Trabzon’dan depremzedelere yardım eli

Trabzon’dan depremzedelere yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 14:50 | Son Güncelleme

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Elazığ ve Malatya depreminin ardından yardım kampanyası başlatıldı.Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorloğlu’nun sosyal medya üzerinden başlattığı yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeler deprem bölgesine gönderilmeye başladı.

Trabzon’dan depremzedelere yardım eli

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Elazığ ve Malatya depreminin ardından yardım kampanyası başlatıldı.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorloğlu’nun sosyal medya üzerinden başlattığı yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeler deprem bölgesine gönderilmeye başladı. Vatandaşlar evlerinden getirdikleri çeşitli eşyaları Trabzon Büyükşehir Belediyesi binasına getirirken, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, ellerinden gelen tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek deprem bölgesine bir tır dolusu bayatlamayan Vakfıkebir ekmeğini göndermek için hazırlıkların son safhada olduğunu söyledi.
Başlatılan yardım kampanyasının çığ gibi büyüdüğünü belirten Ataman, "Yaşanan deprem hepimizin acısı, üzüntü hepimizin üzüntüsü. Yıkılan her yer bize göre Trabzon. Elazığ bizim için çok önemli özellikli bir yer. Aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanımızın da Valilik yaptığı bir yer. Şu an kendisi Trabzon dışında olduğu için talimatlarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Elazığ valisi hemşehrimiz. Burası için neler yapılabileceğini hesapladık. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda Trabzon’lu işadamlarımız, Trabzon’lu hemşerilerimiz ve büyükşehir belediyemizin imkanlarıyla çığ gibi büyüyen bir yardım kampanyası oluştu. İlk etapta eksikliklerin neler olduğunu görünceye kadar yapabileceklerimize baktık. Bu manada bayatlamayan bir tır kadar Trabzon ekmeğini Vakfıkebir Belediyemiz, Şalpazarı ve Beşikdüzü Kaymakamlıklarımızın marifetiyle hazırlıyoruz. Helva, meyvesuyu, paketlenmiş kekler bunun dışında kaşkol, çocuklar için bere, battaniye ihtiyacı görülmüyor ancak hazırlığımızı yaptık. İş makinesi yardım ekipmanı konusunda ciddi manada ekip oluşturduk. Makine parkı oluşturduk. Bu malzemeleri de gelecek talimata göre değerlendirip, Bakanlığın organizasyonuyla ne lazımsa harekete geçeceğiz" diye konuştu.

Trabzon’dan depremzedelere yardım eli

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Beyoğlu'nda iki katlı binada çökme (1)Beyoğlu'nda iki katlı binada çökme (1)
Bebeği hayata döndüren sağlık ekibine plaketBebeği hayata döndüren sağlık ekibine plaket
Yetişkin film yıldızı erkekte 'en sevdiği' şeyi açıkladı!Yetişkin film yıldızı erkekte 'en sevdiği' şeyi açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Profesör Naci Görür'den korkutan uyarı

Profesör Naci Görür'den korkutan uyarı

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta silahlı çatışma! Yaralı ve gözaltılar var

Esenyurt'ta silahlı çatışma

Enkazdan annesiyle 8 dakika arayla çıkarılan Miraç hayatını kaybetti

Enkazdan çıkarılan Miraç hayatını kaybetti

Son dakika! AFAD'dan Elazığ depremiyle ilgili kritik 'yardım' açıklaması

AFAD'dan kritik 'yardım' açıklaması

Elazığ'daki depremde enkaz altında kalan kadın 112'yi arayıp, yardım istedi

Depremzedenin yardım çığlığı! Enkaz altından 112'yi aradı

Elazığ depreminde enkaz altında kalan kadının kurtarılma anları kamerada

Enkaz altından çıkarıldı! Kurtarma anı saniye saniye kamerada

Millî Eğitim Bakanı Selçuk: Okul binalarımız açısından korkulacak durum yok

Bakan Selçuk, deprem bölgesindeki okullardaki son durumu aktardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.