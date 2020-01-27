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Trabzon’dan Elazığ’a gönderilen ekmek için Başkan Zorluoğlu’na teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 14:27 | Son Güncelleme

Elazığ ve Malatya depreminin ardından başlatılan yardım kampanyası kapsamında Trabzon’da gönderilen ekmek için Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’na ulaşan Elazığlı vatandaş teşekkür etti.Elazığ’daki 6.8’lik depremin ardından Trabzon’dan gönderilen ekmekler için Elazığlı bir vatandaş Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’na ulaşarak teşekkür etti.

Trabzon’dan Elazığ’a gönderilen ekmek için Başkan Zorluoğlu’na teşekkür

Elazığ ve Malatya depreminin ardından başlatılan yardım kampanyası kapsamında Trabzon’da gönderilen ekmek için Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’na ulaşan Elazığlı vatandaş teşekkür etti.
Elazığ’daki 6.8’lik depremin ardından Trabzon’dan gönderilen ekmekler için Elazığlı bir vatandaş Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’na ulaşarak teşekkür etti. Başkan Zorluoğlu’nun telefonuna mesaj gönderen Elazığlı vatandaş, "Elazığ’dan size yazıyorum. Sizin Trabzon’dan bize gönderdiğiniz ekmek elimize geçti. Bende teşekkürü bir borç olarak gördüm. Allah razı olsun sizlerden bu zor günde bizi unutmadığınız için" dedi.
Bu mesajı sosyal medya hesabından paylaşan Zorluoğlu da "Afiyet olsun güzel kardeşim. Bir nebze olsa yaralarınıza merhem olabildiysek ne mutu bize. Rabbim bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın" ifadelerini kullandı.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorloğlu’nun sosyal medya üzerinden başlattığı yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeler deprem bölgesine gönderilirken, Başkan Zorluoğlu ayrıca dün TV8’de yayınlanan bir yardım programında da 20 bin TL bağış yaptı.

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