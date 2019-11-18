Trabzonlu balıkçılardan 'hamsi daveti'

Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- KARADENİZ'de deniz suyunun soğumasıyla hamside son yılların en bereketli sezonunu yaşanıyor. İstanbul'da kilogramı 25 liradan satılan hamsi, Trabzon'daki tezgahlarda 5 TL'den satılıyor. Vatandaşlar, fiyatı uygun olan hamsiyi bolca tüketmenin sevincini yaşaken, sezondan umutlu olan balıkçılar da, hamsi yemek isteyenleri kente davet ediyor. Karadenizli balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle birlikte 'Vira bismillah' diyerek, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Bu yıl bereketli bir av sezonu geçiren balıkçılar, hamsi avındaki bolluğun sevincini yaşıyor. Trabzon'da balıkçı tezgâhları da, fiyatı düşen hamsi ile dolup taşıyor. Trabzon’da fiyatı 5TL’ye kadar inen hamsinin kilogramı, İstanbul’da ise 25 TL’den satışa sunuluyor. İstanbul’da hamsi fiyatları cep yakarken, kent sakinleri de hamsiyi düşük fiyattan tüketmenin sevincini yaşıyor. ‘25 LİRAYA HAMSİ Mİ OLUR’ Balıkçı Hami Çolak, 25 liradan hamsi alacaklara sabır dilediğini belirterek, "Bugün Trabzon’da hamsinin fiyatı 5 lira. Çok kaliteli ve iri hamsi. Uzun süredir 5 ile 7,5 lira arasında hamsiyi satıyoruz. Öz Trabzon hamsisi. İstanbul’da fiyatlar duyduk ki 25 liraya kadar çıkmış. 25 liraya hamsi mi olur ? Burada 5 liraya hamsiyi zor satıyoruz. Hem de gelip bizimle pazarlık yapıyorlar. Burada kasası 50 lira İstanbul’da 250. Allah oradaki insanlara sabır versin. Buradaki insanlar da hamsinin değerini bilsin” diye konuştu.

‘ŞAŞIRTICI RAKAMLAR BUNLAR’ İstanbul’da hamsinin fiyatının şaşırtıcı olduğunu söyleyen balıkçı Mehmetcan Örseloğlu da, “Bu sene hamsi de bol ve bereketli sezon yaşıyoruz. Sezonu açtığımızdan beri hamsi görüyoruz. Geçen yıl hiç yoktu. Bu yıl çok şükür hamsi avlandı. Yıllardır bu işi yapıyorum. Trabzon’da 25 lira hamsi için çok fazla. Burada, 5 lira olan hamsiye rağbet gösterilmiyor. Zaten sezon başından beri fazla çıktığı için hamsi insanlar artık her gün hamsi mi yenir diye tezgâha bile yaklaşmıyorlar. İstanbul’dakiler istesin biz onlara buradan 5 liraya hamsi yollarız. Müşteri arasın yeter” dedi. ‘ORADAKİ VATANDAŞA DA YAZIK GÜNAH’ İstanbul’a da 5 liraya hamsi gönderebileceklerini belirten balıkçı Sinan Sayar, “İstanbul’da çok pahalı hamsinin fiyatı. Eğer oradaki insanlar uygun, kaliteli hamsi yemek isterlerse biz buradayız. Arasınlar bizi buradan onlara şoklayıp paketle göndeririz. Burada 5 lira iken orada 25 lira hamsiye verilmez. Bire beş fark var. Buradan 10 kilo hamsi alsan 50 lira, İstanbul’da 10 kilo hamsi alsan 250 lira. Buradan otobüse koysan maliyeti 80 lira. Kilosu 8 liraya gider. Arada kilogramda 17 lira fark ediyor. Uçuk bir rakam. Oradaki vatandaşa da yazık günah” diye konuştu.