Trabzonlular Göksu’ya sahip çıktı

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Trabzonlularla yaptığı sahur programında, hakkında çıkan haberlere değinerek kendisinin, Yunan basınının Trabzonlu Ekrem İmamoğlu için attığı ’İstanbul’u Yunan kazandı’ manşetine karşı çıkılamamasına isyan ettiğini söyledi. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler Dörtyol Meydanı’nda kurulan Anadolu Sokağı’nda Trabzonlularla birlikte sahur yaptı.

Göksu, hakkında Trabzonlular üzerinden çıkan haberlerle ilgili kendisinin yanında yer aldıkları için Esenler’deki Trabzonlulara teşekkür etti.

Dün geceden beri sosyal medya aracılığıyla, Trabzonlular üzerinden kendisine yönelik bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Kampanyayı yürütenler Trabzonlu olmaktan çok Cumhuriyet Halk Partisi. Üzerindeki ayıbı örtmek için Trabzonlu kardeşlerimiz üzerinden güya beni lince giriyorlar. Benim cümlemin arasında bir tane Trabzon ile ilgili ne bir kelime var, ne bir ima veya ne bir değinme var. Hele hele Trabzon gibi bu toprakların harcı, mayası olmuş, her birimizin kardeşliğimizin yansıdığı o güzel kente ve o güzel şehrin insanlarına ilişkin benim öyle bir değerlendirmede bulunmam akla ziyan bir şeydir" dedi.

İsyanım Yunan’a karşı çıkılmayışına

Yunan basınının Trabzonlu Ekrem İmamoğlu için attığı ’İstanbul’u Yunan kazandı’ manşetine karşı çıkılmamasına isyan ettiğini söyleyen Başkan Göksu, "Benim söylediklerim arasında Trabzon ile ilgili bir tane ifade varsa ortaya çıkarsınlar. Bir algı operasyonu yapmak istiyorlar. Yunan gazetesinin 31 Mart’ta İstanbul’u kazanan şahısla ilgili, CHP’nin adayıyla ilgili attığı manşet bu. Bu milletin bir çocuğu Yunan gazetesindeki bu manşete niye cevap vermez buna isyan ediyorum ben, isyanım buna. Doğduğu yere gönderme yapmak ne aklımın ucundan geçer ne de ima ederim. Çünkü bu topraklar için şehit düşmüş bir milletin çocuğuna böyle bir imada bulunmayı dahi zûl sayarım. CHP, bu manşetin ayıbını kapatamadığı için bunun üzerinden güya operasyon yapıyor. Ey CHP, bir operasyon yapacaksan önce Trabzonlu kardeşlerimizle ilgili ağza alınmayacak laflar söyleyen Tekirdağ milletvekilin üzerinden operasyon yap" şeklinde konuştu. Eren’in Katillerine, Demirtaş’ı beğenenlere laf edin

"Bizden Trabzon’a, Trabzon’dan da bize Allah’ın izniyle bir yanlışlık olmaz" diyen Göksu, "Operasyon çekmek isteyenler başka kapıya müracaat etsinler. Bizden, Fatih Sultan Mehmed Han’ı, Yavuz Sultan Selim’i bağrından çıkarmış, ne zaman Türkiye’nin başı sıkışsa ’ben varım’ diyen Trabzon’a, bu toprakların yürekli insanlarına kim laf edebilir? Aynı lafı edenler, Eren Bülbül kardeşimizin katillerine de, ’Selahattin Demirtaş’ın beyanlarını beğeniyorum’ diyenlere de laf etsinler. Biz Trabzon’uz, Trabzon biziz Allah’ın izniyle" ifadelerini kullandı.

Gönlü kırılanlar hakkını helal etsin Gönlü kırılan Trabzonlular’dan helallik isteyen Başkan Göksu, "Bu süreçte, bunların yanlış haberler ve algılarla gönlü kırılan Trabzonlu kardeşim varsa, biz rahmet ve bereket ayındayız, bütün kardeşlerimden helallik diliyorum. Biz kavga için gelmedik, aynı safta mücadele ettiğim, aynı kıbleye yöneldiğim Trabzonlu kardeşlerimin gönlünü niye kırayım? Varsa gönlü kırılan kardeşim, hakkını helal etsin" dedi. AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan, "Birileri belediye başkanımızla niye uğraşıyor? Çünkü belediye başkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili, Esenler’de bir sahur akşamında konuşulan kelimelerden bir şeyler çıkararak rövanş almanın peşindeler ama bu kirli tuzağa hiçbirimiz gelmeyiz. Trabzonlu kardeşlerimizle 11 yıldır omuz omuza yürüyoruz, ayrımız gayrımız yok. Bizim kadrolarımızda Trabzonlu kardeşlerimiz var. İl Başkanımız Trabzonlu, bu partinin en önemli noktalarında Trabzonlular ekseriyetle görev yapıyor. Bizim Trabzonlulara bir şey demek haddimiz değil, aklımızın ucundan da geçmez" açıklamasında bulundu.

Fitneye müsaade etmeyeceğiz

MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz ise Göksu’nun konuşmasının başka yerlere çekildiğini söyleyerek, "Belediye başkanımızın konuşmasını çarpıttılar çünkü ellerinde kullanacakları başka argümanları kalmadı. O gün buradaki konuşmasında Başkan, Yunan basını kimi övdü diyor. Bir Trabzonluyu övdü demiyor, CHP’nin adayını övdü diyor. Trabzonlular bizim canımız, ciğerimiz, memleketin çimentosu. Aramıza ekilen fitnelere müsaade etmeyeceğiz" ifadeleriyle birlik beraberlik vurgusu yaptı. Trabzonlu Derneklerden Göksu’ya destek

Esenler Trabzonlular Dernek Başkanı Zeki Yılmaz da Başkan Göksu’nun Trabzon ve Trabzonlular aleyhine konuşmadığını ve konuşmayacağını söyleyerek, "10 senedir dernek başkanlığı yapıyorum. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’yu 10 senedir tanıyorum, fahri hemşehrimizdir. Trabzon Derneği’nin her yaptığı çalışmada bize destek olmuştur. Tevfik Başkan’ı herkes tanımayabilir ama kendisinin Trabzonlular aleyhine konuşmayacağını ben bilirim. Konuşsa ilk ben müdahale ederim. Bu zaman, bütünleşme zamanı. Biz bu oyuna gelmeyelim" diye konuştu.

Bağcılar Trabzonlular Dernek Başkanı Etem Coşkun ve Güngören Trabzonlular Dernek Başkanı İbrahim Yılmaz da, Zeki Yılmaz’ın konuşmasına destek verdiklerini belirterek, hakkında algı operasyonu yapıldığını söyledikleri Göksu’nun yanında olduklarını açıkladılar. Programda bulunan Trabzonlular da, haberlerle Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ile Trabzonlular arasına hiç kimsenin nifak sokamayacağını belirterek, "Biz Esenler’deki Trabzonlular olarak her zaman Başkanımız Göksu’nun yanındayız" dediler.

Trabzonlular Göksu’ya sahip çıktı

Trabzonlular Göksu’ya sahip çıktı

Trabzonlular Göksu’ya sahip çıktı

Trabzonlular Göksu’ya sahip çıktı

Trabzonlular Göksu’ya sahip çıktı

Trabzonlular Göksu’ya sahip çıktı

Trabzonlular Göksu’ya sahip çıktı

Trabzonlular Göksu’ya sahip çıktı