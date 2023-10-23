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TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler

23.10.2023 13:33 | Son Güncelleme:
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Trabzonspor Alanyaspor maçı canlı yayını için geri sayım sürüyor. Bordo mavililer, Süper Lig'in 9. haftasında Akdeniz ekibini konuk edecek. Bordo mavililer teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 233 gün sonra bir maça çıkmış olacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Trabzonspor Alanyaspor maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. Peki, Trabzonspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...

Trabzonspor Alanyaspor maçı canlı olarak ekrana gelecek. Süper Lig'in 9. haftasında Papara Park'ta oynanacak maç için heyecan dorukta. Fırtına, teknik direktör Nenad Bjelica ile yolların ayrılmasının ardından ikinci kez göreve gelen Abdullah Avcı yönetimindeki ilk karşılaşmasına çıkıyor. Karadeniz ekibinde Hüseyin Türkmen, Anastasios Bakasetas ve Joaquin Fernandez'in sakatlıkları bulunuyor. Bordo mavili taraftarlar arama motorlarında Trabzonspor Alanyaspor maçı canlı izleme ekranını sorguluyorlar. İşte, Trabzonspor Alanyaspor maçının saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Alanyaspor maçı bugün (23 Ekim 2023 Pazartesi) saat 20.00'de başlayacak.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Alanyaspor maçı beIN SPORTS'ta canlı olarak ekrana gelecek.

TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER!

Trabzonspor muhtemel 11'i: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Visca, A.Ömür, Fountas, (Trezeguet) Onuachu.

Alanyaspor muhtemel 11'i: Ertuğrul, Augusto, Nuno, Fatih, Balkovic, Eduardo, Richard, Novais, Efecan, Cordova, Oğuz.

233 GÜN SONRA ABDULLAH AVCI YÖNETİMİNDEKİ İLK MAÇ!

Süper Lig'de ilk 8 haftada 12 puan toplayabilen bordo-mavililer maç için hazırlıklarını tamamladı. En son Yukatel Adana Demirspor deplasmanından 1-0 yenilgiyle dönen Trabzonspor, Avcı yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, Hüseyin Türkmen ve Joaquin Fernandez'in sakatlıkları bulunuyor.

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