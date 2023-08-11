TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Süper Lig 1. hafta mücadelesi Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Antalyaspor maçı canlı olarak yayınlanacak. Süper Lig 2023/2024 sezonu açılış maçı için geri sayım devam ederken birçok kişi Trabzonspor Antalyaspor maçı canlı izleme ekranı ile ilgili araştırmalarına hız verdi. Nenad Bjelica yönetimindeki bordo mavililer Nuri Şahin yönetimindeki Akdeniz ekibiyle kozlarını paylaşacak. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. İşte, Trabzonspor Antalyaspor maçı canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Antalyaspor maçı bu akşam (11 Ağustos 2023 Cuma) saat 21.00'de oynanacak.

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Antalyaspor maçı Bein Sport 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

Trabzonspor Antalyaspor maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olarak açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre maçın var hakemi ise Emre Malok, AVAR hakemi Koray Gençerler, AVAR hakemi Mustafa Savranlar olacak.

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor muhtemel 11'i: Uğurcan, Larsen, Denswil, Benkovic (Ali), Eren, Kourbelis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Gomez

Antalyaspor muhtemel 11'i: Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Erdal, Kaluzinski, Erdoğan, Fredy, Larsson, Buksa