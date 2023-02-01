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TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fırtına'da 3 eksik!

01.02.2023 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor ile Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Bordo Mavililer ligde 35 puanla şampiyonluk şansını iyice tepti. Konuk ekip ise 21 puanla düşme potasına çok yakın seyrediyor. Bordo mavililer kendi sahalarından galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Trabzonspor Antalyaspor maçı canlı izle ekranı araştırılıyor. Peki, Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fırtına'da 3 eksik!

Trabzonspor ile Antalyaspor maçı Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçta Hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Ceyhun Sesigüzeş üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olarak açıklandı. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Trabzonspor Antalyaspor maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İşte, Trabzonspor Antalyaspor maçında muhtemel 11'ler...

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Antalyaspor maçı 1 Şubat 2023 Çarşamba günü (bugün) saat 20.00'de başlayacak.

Maç, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak.

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Antalyaspor maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

TRABZONSPOR İLE ANTALYASPOR KOZLARINI PAYLAŞLACAK

Trabzonspor Antalyaspor karşılaşması, Bordo Mavili takımın yeniden toparlanabilmesi için kritik önem arz ediyor.

Geçtiğimiz hafta Hatayspor karşısında şok bir mağlubiyet yaşayan Trabzonspor, uzun süre sonra ilk kez geçtiğimiz hafta galibiyet elde eden Antalyaspor ile karşılaşacak.

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor'un muhtemel 11'i:

Uğurcan Çakır
Bruno Peres
Marc Bartra
Vitor Hugo
Evren Eren Elmalı
Manolis Siopis
Djaniny Tavares
Yusuf Yazıcı
Enis Bardhi
Tasos Bakasetas
Maxi Gomez

Antalyaspor'un muhtemel 11'i:

Helton,
Erdal,
Bünyamin,
Fernando,
Güray,
Larsson,
Ömer,
Nakajima,
Doğukan,
Sinan,
Veysel

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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