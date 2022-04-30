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  4. Trabzonspor-Antalyaspor maçında dikkat çeken kare! Bakan Soylu, Bakan Varank, Bakan Muş ve Bakan Karaismailoğlu maçı birlikte izledi... Yanlarında İYİ Partili isimler de vardı

Trabzonspor-Antalyaspor maçında dikkat çeken kare! Bakan Soylu, Bakan Varank, Bakan Muş ve Bakan Karaismailoğlu maçı birlikte izledi... Yanlarında İYİ Partili isimler de vardı

30.04.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Medical Park Stadı’nda karşılaştı. Trabzonspor-Antalyaspor maçından dikkat çeken bir kare geldi. Mücadeleyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu birlikte izledi. Maçı izleyenler arasında İYİ Partili isimler de vardı.

Trabzonspor-Antalyaspor maçında dikkat çeken kare! Bakan Soylu, Bakan Varank, Bakan Muş ve Bakan Karaismailoğlu maçı birlikte izledi... Yanlarında İYİ Partili isimler de vardı

Tüm Türkiye, Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta maçında Medical Park Stadı'ndaki Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasına kilitlendi. Kritik mücadeleyi izleyenler arasında dikkat çeken isimler de vardı.

BİRLİKTE İZLEDİLER

Mücadeleyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu statta aynı sırada takip etti.

İYİ PARTİLİ İSİMLER DE VARDI

Mücadeleyi takip edenler arasında İYİ Parti TBMM Grup Bşk Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ile İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da vardı.

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Antalyaspor Trabzonspor Mehmet Muş Süleyman Soylu Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu İYİ Parti

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