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Trabzonspor, Avrupa'da 142. maçına çıkıyor

07.09.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile karşılaşacak bordo-mavililer, Avrupa kupalarında 141 karşılaşmada 50 galibiyet, 37 beraberlik, 54 yenilgi aldı

BUDAPEŞTE (AA) - UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında yarın Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 142. karşılaşmasına çıkacak.

Bordo-mavililer, geride kalan 141 maçta 50 galibiyet, 37 beraberlik ve 54 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 178 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 194 gol gördü.

Karadeniz ekibi, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda da 8 maç, UEFA Konferans Ligi'nde de 4 maç oynadı.

- UEFA'da 88. maç

Trabzonspor, Ferencvaros takımı ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 88. maçına çıkacak.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 87 maçın 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 32 maçta ise yenildi.

Bu maçlarda rakip fileleri 116 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 119 gol gördü.

- Bordo-mavililerin zaferleri

Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona ve 1994-1995 sezonunda ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.

- En farklı galibiyet

Bordo-mavililer, Avrupa Kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 141 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında almıştı.Trabzonspor, Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup olmuştu.

Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

- Avrupa performansı

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 141 maçın performans tablosu şöyle:

OrganizasyonMaçGalibiyetBeraberlikMağlubiyetAttığı golYediği golŞampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi30108122536Kupa Galipleri Kupası124441318UEFA Kupası-Avrupa Ligi87332232116119UEFA Intertoto Kupası83141912UEFA Konferans Ligi4-2259Toplam141503754178194

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor futbol

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