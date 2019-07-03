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Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, LGS Türkiye birincisi Çifci’ye forma hediye etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 18:21 | Son Güncelleme

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Liselere Girişi Sınavı’nda 500 tam puan alarak Türkiye Birincisi olan Trabzonlu Ayşe Zeynep Çifci’yi ağırladı.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sınavda gösterdiği başarı için Çifci’yi tebrik ederek, “Ayşe kızımız her alanda birinciliği hedefleyen Trabzon’umuzdan LGS Türkiye birinciliğini kazanarak bize büyük bir gurur yaşattı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Liselere Girişi Sınavı’nda 500 tam puan alarak Türkiye Birincisi olan Trabzonlu Ayşe Zeynep Çifci’yi ağırladı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sınavda gösterdiği başarı için Çifci’yi tebrik ederek, “Ayşe kızımız her alanda birinciliği hedefleyen Trabzon’umuzdan LGS Türkiye birinciliğini kazanarak bize büyük bir gurur yaşattı. İnşallah eğitim hayatında hep zirveyi hedefleyerek başarılı olur. Ailesini ve kendisini tebrik ediyorum” dedi.
Ziyaretin ardından Çifci’nin akrabaları Sümeyye İpek Çifci, Hasan Tiryaki, Çetin Tiryaki ve Emrah Kaya ile hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Ağaoğlu, Ayşe Zeynep Çifci’ye de adının yazılı olduğu forma hediye etti.

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