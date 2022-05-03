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Trabzonspor bayrağını indirmeye çalıştı! 'Rambo Okan'a gözaltı: Ben kestim

03.05.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan 'Rambo Okan' lakaplı Okan Güler gözaltına alındı. 'Rambo Okan', köprüdeki olayı gerçekleştirip gerçekleştirmediği sorulduğunda, köprüde bayrak iplerini kendisinin kestiğini beyan etti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını bir kişi indirmeye çalıştı. Görüntüleri inceleyen ekipler, kişinin 'Rambo Okan' lakaplı Okan Güler olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan 'Rambo Okan' köprüdeki olayı gerçekleştirip gerçekleştirmediği sorulduğunda, köprüde bayrak iplerini kendisinin kestiğini beyan etti.

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EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Süper Toto Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu şampiyonu olan Trabzonspor'un bayrağı 1 Mayıs günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı. Saat 11.20 sıralarında Trabzonspor bayrağının iplerinin bir kişinin kesmeye çalışmasına ait görüntülerin inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü çalışma başlattı.

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'RAMBO OKAN'A GÖZALTI

Olayın şüphelisi olan 'Rambo Okan' lakaplı, Okan Güler aynı gün Küçükçekmece ilçesinde yapılan çalışma sonucu yakalandı. Yakalanan şüpheli köprüdeki olayı gerçekleştirip gerçekleştirmediği sorulduğunda, köprüde bayrak iplerini kendisinin kestiğini beyan etti. Gözaltına alınan 'Rambo' lakaplı Okan Güler, Çengelköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Güler'in buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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