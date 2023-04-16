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TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ DERBİSİ CANLI İZLE! Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? TS BJK maçı ilk 11'ler belli mi?

16.04.2023 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Beşiktaş derbisi canlı olarak ekrana gelecek. Trabzonspor Beşiktaş derbisi canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve ilk11'leri merak konusu oldu. Bordo Mavililer, Ertuğrul Doğan başkanlığı döneminde üç büyüklere karşı ilk maçına çıkacak. Peki, Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ DERBİSİ CANLI İZLE! Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? TS BJK maçı ilk 11'ler belli mi?

Trabzonspor Beşiktaş derbisi canlı olarak yayınlanacak. Trabzonspor Beşiktaş derbisinde hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak. Maçın VAR hakemleri Mete Kalkavan, Zorbay Küçük; AVAR hakemi Ali Saygın Ögel olarak açıklandı. Siyah Beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş, Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Bordo Mavililerle oynanacak maç öncesi oyuncularına seslendi. Şenol Güneş "Son maçta yaptıklarımız ortada. Ama bu maçta daha da fazlasını yapmalıyız. ifadelerini kullandı. İşte, Trabzonspor Beşiktaş derbisinin yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Beşiktaş derbisi bugün (16 Nisan 2023 Pazar) saat 20.30'da başlayacak.

Maç, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Beşiktaş derbisi beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek

ABDÜLKADİR ÖMÜR VE EDİN VİSCA'NIN FORMA GİYMESİ BEKLENMİYOR

Trabzonspor Ertuğrul Doğan başkanlığı döneminde Beşiktaş karşısında moral bulmayı arzuluyor.

Trabzonspor oyuncuları Abdulkadir Ömür ve Edin Visca'nın sakatlıkları nedeniyler forma giymesi beklenmiyor. Dorukhan Toköz ve Serkan Asan'ın ise tedavilerinin sürdüğü aktarıldı.

DELE ALLİ VE TAYYİP TALHA SANUÇ MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic sarı kart cezalısı olduğu için Trabzonspor derbisinde forma giyemeyecek. Dele Alli ve Tayyip Talha Sanuç sakatlıkları nedeniyle maçta oynayamayacak. Ayrıca, Giresunspor maçında kasığından sakatlanan ve tedavisi süren Cenk Tosun da Trabzonspor karşısında riske edilmeyecek.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor muhtemel 11'i: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hüseyin, Eren Doğucan, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Markovic, Gomez.

Beşiktaş muhtemel 11'i: Mert, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Gedson, Salih, Ghezzal, Redmond, Aboubakar.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ DERBİSİ CANLI

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