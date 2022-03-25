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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

25.03.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde önce salonda, ardından da sahada teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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