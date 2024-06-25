Trabzonspor Borna Barisic transferini resmen açıkladı! 3+1 yıllık anlaşma...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Rangers ile sözleşmesi biten Borna Barisic'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Bordo-mavililerden yapılan açıklamada "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Borna Barisic ile 2+1 yıllık anlaşma sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Trabzonspor'un KAP açıklaması şu şekilde:
"Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Borna Barisic ile 2+1 yıllık anlaşma sağlamıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
Her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 330.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.
Futbolcunun, 2025/2026 futbol sezonunda, Kulübümüzün Süper Lig maçlarının %50'sinde ilk 11'de başlaması halinde mevcut sözleşme bir yıl uzayacak olup, futbolcuya 2026/2027 futbol sezonunda 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 330.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır."
Trabzonspor'dan Barisic paylaşımı! https://t.co/dOYOKcM6aX— Mynet Spor (@mynetspor) June 25, 2024