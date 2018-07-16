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Trabzonspor Burak Yılmaz'ın yeniden ameliyat olacağını açıkladı!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 16.07.2018 11:58 | Son Güncelleme

Trabzonspor, sakatlığı nedeniyle Slovenya kampından ayrılan Burak Yılmaz'ın son durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada Burak Yılmaz'ın kasık fıtığındaki ağrıları nedeniyle ameliyat olacağı belirtildi.

Trabzonspor Burak Yılmaz'ın yeniden ameliyat olacağını açıkladı!

Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon bittikten sonra fıtık ameliyatı olan ve iyileştikten sonra bordo-mavililerin Slovenya kampına katılan Burak Yılmaz'ın sakatlığı nüksetti.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada Burak Yılmaz'ın kasık ağrıları nedeniyle İstanbul'da kontrolden geçtiği ve yeniden ameliyat olmasına karar verildiği belirtildi.

Trabzonspor'un Burak Yılmaz açıklaması şu şekilde;

Oyuncumuz Burak Yılmaz’ın takımımızın Slovenya kampında sol kasık fıtığında (inguinal herni) artan ağrıları sonrası İstanbul’da kontrolleri yapılmış ve ameliyatına karar verilmiştir.

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