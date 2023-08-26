TRABZONSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı canlı olarak ekrana gelecek. Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Trabzonspor ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Çaykur Rizespor avantajlı skoru elde etmeye çalışacak. Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Trabzonspor Çaykur Rizespor maç saati, kanalı ve ve 11'lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRABZONSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı bugün (26 Ağustos Cumartesi) saat 19.15'te başlayacak.

Karşılaşma, Trabzon'da Papara Park’ta oynanacak.

TRABZONSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı Bein Sports 1’den canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak maçı Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın 4. Hakemi ise Burak Şeker olacak. VAR’da Arda Kardeşler görev yapacak.

MUHTEMEL 11’LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Baniya, Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, A.Ömür, Fountas, Teklic(Visca), Umut Bozok.

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan ; Halil, Anıl, Emirhan, Muhammet ; Mithat, Olawoyin, Varesanovic ; Zeqiri, Benhur, Mary

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor bugüne kadar 47 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda 31 kez Trabzonspor, 7 kez Çaykur Rizespor kazandı. 9 karşılaşma beraberlikle sona erdi. Trabzon’da oynanan 22 karşılaşmada, 19 kez Trabzonspor, 1 kez Çaykur Rizespor kazandı. 2 kez taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



