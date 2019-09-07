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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ameliyat olabilir

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 07.09.2019 15:59 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi AEK ile oynadığı maçta sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün ameliyat edilmesinin gündemde olduğu bildirildi.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ameliyat olabilir

Sol dizinde darbeye bağlı ödem oluşan ve tedavisi süren Abdülkadir Ömür, bordo-mavili takımın antrenmanlarına da katılamıyor.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, henüz ödemi geçmeyen ve ağrıları bulunan futbolcunun ameliyat edilmesi ihtimalinin değerlendirildiğini vurgulayarak, "Tedaviye vereceği cevaba göre hareket edeceğiz. Bazı sakatlıklarda ameliyatla daha kısa zamanda sonuç alınabiliyor. Bu konuyu değerlendiriyoruz, karar aşamasındayız. Bir ya da iki gün içinde belli olur." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Abdülkadir Ömür

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