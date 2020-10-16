SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'da bir futbolcu koronavirüse yakalandıiha

Trabzonspor'da bir futbolcu koronavirüse yakalandıiha

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 16.10.2020 14:23 | Son Güncelleme

Trabzonspor, yapılan testler sonucunda bir futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı. Testi pozitif çıkan ismin ev izolasyonuna alındığı ifade edildi.

Trabzonspor'da bir futbolcu koronavirüse yakalandıiha

Trabzonspor, bir futbolcusunun Korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

BORDO MAVİLİ EKİPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncumuzun tedavisi sürmektedir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı
'Ben hayatım boyunca pes etmedim''Ben hayatım boyunca pes etmedim'
Galatasaray'dan sürpriz 11Galatasaray'dan sürpriz 11
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
Beşiktaş'ta yıldız isim ayrılıyor
Beşiktaş'ta yıldız isim ayrılıyor
Almanya Max Kruse'yi tartışıyor!
Almanya Max Kruse'yi tartışıyor!
'Şenol Güneş derhal gitmeli!'
'Şenol Güneş derhal gitmeli!'
Vedat Muriqi'ten İbrahimovic sözleri!
Vedat Muriqi'ten İbrahimovic sözleri!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Trabzonspor'a Chelsea'den bir transfer daha!
Trabzonspor'a Chelsea'den bir transfer daha!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u rahat geçti
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u rahat geçti
Sörtloth'un transfer bedeli belli oldu
Sörtloth'un transfer bedeli belli oldu
Sörloth'un yeni takımını resmen açıkladı!
Sörloth'un yeni takımını resmen açıkladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor'da bir futbolcu koronavirüse yakalandıiha
Trabzonspor'da bir koronavirüs vakası
Trabzonspor, Başakşehir karşısında 3 puan hedefliyor
Trabzonspor'da hedef 3 puan
Ahmet Ağaoğlu: Yeni bir döneme gidiyoruz
'Yeni bir döneme gidiyoruz'
Flavio: Ben hayatım boyunca pes etmedim
'Ben hayatım boyunca pes etmedim'
Eddie Newton, Trabzonspor'un iskeletini belirlemeye çalışıyor
Eddie Newton iş başında
Trabzonspor yaş ortalamasını düşürdü
Trabzonspor yaş ortalamasını düşürdü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.