Trabzonspor'da bir futbolcu koronavirüse yakalandıiha

Trabzonspor, bir futbolcusunun Korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
"Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncumuzun tedavisi sürmektedir."
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