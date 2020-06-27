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Trabzonspor'da Caleb Ekuban kadrodan çıkartıldı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 27.06.2020 21:02 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da Caleb Ekuban, Ankaragücü maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Trabzonspor'da Caleb Ekuban kadrodan çıkartıldı

Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Ekuban şoku yaşanıyor.

Maç öncesi son antrenmanda sakatlandığı bildirilen Gana'lı futbolcu, Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarıldı.

Ekuban'ın durumunun kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

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