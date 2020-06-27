Trabzonspor'da Caleb Ekuban kadrodan çıkartıldı

Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Ekuban şoku yaşanıyor.
Maç öncesi son antrenmanda sakatlandığı bildirilen Gana'lı futbolcu, Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarıldı.
Ekuban'ın durumunun kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
Sergen Yalçın: Oynamıyorsan ne yapayım yeteneği
Rıdvan Yılmaz: Burak Ağabey sağ olsun
G.Saray'da flaş gelişme! Yollar ayrıldı...
F.Bahçeli yıldız ülkesine döndü!
Ryan Babel yeniden Florya'da
F.Bahçeli Tolgay Arslan'dan FIFA sözleri
Dev kulüp peşinde...
Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş açıklamalar!
Trabzonspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (29. Hafta)
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ağaoğlu ile Çavuşoğlu PFDK'ye sevk edildi
Max Kruse'den flaş paylaşım! Transfer....
Okuyucu Yorumları 0 yorum