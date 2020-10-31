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Trabzonspor'da Eddie Newton'ın görevine son verildi

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 31.10.2020 10:28 | Son Güncelleme

Kasımpaşa maçında 3-1'lik galibiyetten 4-3'lük yenilgi alan ve ligin 7 haftası geride kalırken 5 puan toplayabilen Bordo-Mavili ekipte fatura Newton'a kesildi.

Trabzonspor'da Eddie Newton'ın görevine son verildi

Fenerbahçe yenilgisinden sonra arayışlara giren ve bazı teknik adamlarla görüşen Trabzonspor Yönetimi bir süre daha İngiliz hoca ile devam etme kararı almıştı. Son yenilginin ardından Eddie Newton ile yollar ayrıldı.

(DHA)

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