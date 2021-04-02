Trabzonspor'da Edin Visca sesleri

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Trabzonspor, büyük bir bomba patlatmak üzere. Karadeniz devi, uzun zamandır peşinde olduğu Başakşehirli Edin Visca'da adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Sezon sonunda takımdan ayrılmak isteyen Visca, rotasını şimdiden eski hocası Abdullah Avcı'nın takımı Trabzonspor'a çevirdi.

4 BÜYÜKLER PEŞİNDEYDİ

Türkiye'ye geldiği günden bu yana gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Edin Visca, yaz aylarında 4 büyüklerin transfer listelerini süslüyordu.

19 MAÇTA FORMA GİYEMEDİ

Tam 7 yıl boyunca sakatlık yaşamayan ve bu sezon ilk defa ciddi sakatlıklar yaşayarak 19 maçta takımının formasını giyemeyen Edin Visca, en son sakatlandığında Başakşehir'in adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'du.

Bu sezon turuncu-lacivertlilerin ligde kalma mücadelesi veriyor olması sonrasında, artık başarılı futbolcunun ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bosnalı sağ kanadın kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Başkan Göksel Gümüşdağ'ın Başakşehir'in ligde kalmasında Edin Visca'ya güvendiği ve ardından bonservisinde de kolaylık sağlayacağı belirtiliyor.

TRABZONSPOR DEVRE ARASINDA TRANSFER ETMEK İSTEDİ

Bordo mavili yönetim devre arasında bu oyuncuyu çok istemişti ancak transfer gerçekleşmemişti. Bu kez işin bitmesi kesin gibi.



