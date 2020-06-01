SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'da Ömer Toprak sürprizi!

Trabzonspor'da Ömer Toprak sürprizi!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 01.06.2020 10:31 | Son Güncelleme

Milli futbolcumuz Ömer Toprak menajerler aracılığıyla Trabzonspor'un gündemine geldi.

Trabzonspor'da Ömer Toprak sürprizi!

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Milli futbolcumuz Ömer Toprak menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi.

Tecrübeli oyuncuyu 3.5 milyon Euro karşılığında Dortmund'dan zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Werder Bremen'in de Ömer'in satışına sıcak baktığı iddia edildi.

Bordo- Mavili yönetimin bu öneriye henüz geri dönüş yapmadığı, son kararı teknik direktör Hüseyin Çimşir'in vereceği öğrenildi.(Akşam)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar 'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar
Süper Lig devi transferde bombayı patlattı!Süper Lig devi transferde bombayı patlattı!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da eleme adayları belli oldu!

Survivor'da eleme adayları belli oldu!

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

Fuhuş partisinde yakalandı,itiraf etti

Fuhuş partisinde yakalandı,itiraf etti

Rekor bonservis... Dünya devine gidiyor!

Rekor bonservis... Dünya devine gidiyor!

Dünya yıldızının eşi; cinsel ilişki sırlarını paylaştı...

Dünya yıldızının eşi; cinsel ilişki sırlarını paylaştı...

47 yaşındaki Jan Koller gençlere taş çıkarttı

47 yaşındaki Jan Koller gençlere taş çıkarttı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yusuf Yazıcı'ya rakip oluyor! Rekor teklif...

Yusuf Yazıcı'ya rakip oluyor! Rekor teklif...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Trabzonspor'dan Josef hamlesi

Trabzonspor'dan Josef hamlesi

Trabzonspor antrenmanlara devam etti

Trabzonspor antrenmanlara devam etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor'da Ömer Toprak sürprizi!

Süper Lig'de Ömer Toprak sürpriz!

Trabzonspor'da Ömer Toprak sürprizi!

Süper Lig'de Ömer Toprak sürpriz!

Trabzonspor Aly Malle'nin transferi için Balıkesirspor ile anlaştı!

Süper Lig devinden 1 transfer daha!

Trabzonspor, Pereira ile resmen anlaştı!

Trabzonspor, 3 ismi KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Aly Malle transferi için Balıkesirspor'la prensipte anlaştı

Süper Lig devi transferde bombayı patlattı!

Trabzonspor idmanında 'Uğurcan Çakır' şov!

İdmanda 'Uğurcan Çakır' şov!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.