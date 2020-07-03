Trabzonspor'dan 3 Temmuz 2011 paylaşımı

Trabzonspor Kulübü 3 Temmuz 2011 şike süreciyle ilgili olarak sosyal medya hesaplarından videolu paylaşım yaptı.
Bordo-mavili kulüp yaptığı paylaşımda, “Konu şike olunca Mini Cooper’a binerek kaçtılar. Futbolcuları ‘sürdükleri tarlalarda’ oynattılar! Güzel oyunumuzun adaletle imtihanına 'çift dikiş' attılar. Tiyatronun adını da 'kumpas' koydular" ifadelerine yer vererek #TertemizŞampiyon #SeneHep2011 hashtagini kullandı.
Konu şike olunca Mini Cooper’a binerek kaçtılar! Futbolcuları ‘sürdükleri tarlalarda’ oynattılar! Güzel oyunumuzun adaletle imtihanına “çift dikiş” attılar. Tiyatronun adını da “kumpas” koydular! #TertemizŞampiyon #SeneHep2011 pic.twitter.com/gJRf4OVo83— Trabzonspor #SekizinciKuşatma #BizB1riz (@Trabzonspor) July 2, 2020
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