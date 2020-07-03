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Trabzonspor'dan 3 Temmuz 2011 paylaşımı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 03.07.2020 02:03 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü 3 Temmuz 2011 şike süreciyle ilgili olarak sosyal medya hesaplarından videolu paylaşım yaptı.

Trabzonspor'dan 3 Temmuz 2011 paylaşımı

Trabzonspor Kulübü 3 Temmuz 2011 şike süreciyle ilgili olarak sosyal medya hesaplarından videolu paylaşım yaptı.

Bordo-mavili kulüp yaptığı paylaşımda, “Konu şike olunca Mini Cooper’a binerek kaçtılar. Futbolcuları ‘sürdükleri tarlalarda’ oynattılar! Güzel oyunumuzun adaletle imtihanına 'çift dikiş' attılar. Tiyatronun adını da 'kumpas' koydular" ifadelerine yer vererek #TertemizŞampiyon #SeneHep2011 hashtagini kullandı.


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