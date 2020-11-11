Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür için sakatlık açıklaması

Trabzonspor, sol dizinde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edilen Abdülkadir Ömür'ün tedavisinin devam edildiğini açıkladı.
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