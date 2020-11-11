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Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür için sakatlık açıklaması

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 11.11.2020 16:22 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Abdülkadir Ömür’ün çekilen MR sonucunda sol dizde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür için sakatlık açıklaması

Trabzonspor, sol dizinde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edilen Abdülkadir Ömür'ün tedavisinin devam edildiğini açıkladı.

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