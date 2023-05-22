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TRABZONSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

22.05.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı canlı olarak ekrana gelecek. Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Maç, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak. Sporseverler araştırmalarına hız verdi. Peki, Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...

TRABZONSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında karşı karşıya gelecek. Maçta Hakem Turgut Dorman düdük çalacak. Dorman'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Ali Tuna üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tosunoğlu olarak açıklandı. Teknik direktör Nenad Bjelica öğrencileri sahadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. İşte Trabzonspor Fatih Karagümrük maçının canlı yayınlanacağı kanal, muhtemel 11'ler ve karşılaşmanın saati...

TRABZONSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı bugün (22 Mayıs 2023 Pazartesi) saat 20.00'de başlayacak.

Maç, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak.

TRABZONSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

KART CEZASI DOLAN BAKASETAS GERİ DÖNÜYOR

Trabzonspor ve Fatih Karagümrük bu zamana dek Ligde 7 kez kozlarını paylaştı.

Trabzonspor 5, Fatih Karagümrük 1 kez yendi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da Pirlo'nun öğrencileri, Trabzonspor'u 4-1 mağlup etmişti.

Bordo-Mavililerde teknik direktör Bjelica, Karagümrük maçında değişikliklere gidecek. Tecrübeli hocanın kart cezası dolan Bakasetas'ın geri dönüyor olması ve Eren Elmalı'nın cezalı duruma düşmesi sebebiyle yapacağı değişikliklerde savunmanın solunda Arif Boşluk'a, orta sahada Doğucan'ın yerine Bakasetas'a görev vermesi ön görülüyor

4 OYUNCU SARI KART GÖRMELERİ HALİNDE GİRASUNSPOR MAÇINDA OYNAYAMAYACAKLAR

Fatih Karagümrük maçı öncesi Karadeniz devinde Bartra, Siopis, Umut Bozok ve Uğurcan Çakır sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 4 oyuncu bir sarı kart görmeleri durumunda Giresunspor sınavında forma giyemeyecekler.

TRABZONSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor muhtemel 11'i: Uğurcan, Larsen,Hüseyin,Bartra,Arif,Sıopıs, Hamsik,Bakasetas, Abdülkadir,Trezeguet, Umut

Karagümrük muhtemel 11'i: Batuhan, Salih, Dresevıc, Biraschi, Lobjanıdze, Levent, Ozdoev, Feghouli, Diagne, Borını, Shukurov

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