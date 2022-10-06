Trabzonspor, Fransa'dan puansız dönüyor

MONACO (AA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. haftasında Fransa temsilcisi Monaco'ya 3-1 yenilerek gruptaki 2. yenilgisini aldı.

II Louis Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 10. dakikasında Maxi Gomez'in kırmızı kart görmesiyle kalan 80 dakikada 10 kişi mücadele eden bordo-mavililer, rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyamadı.

Fransa temsilcisinin gollerini 14 ve 45+2. dakikada penaltıdan Ben Yedder, 55. dakikada Disasi kaydederken, Trabzonspor'un tek golünü 72. dakikada Bakasetas attı.

Gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına 3-2 yenilen, ikinci maçında ise sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Manoco karşısında 2. yenilgisini alarak 3 puanda kaldı.

- Bakasetas, 6. golünü kaydetti

Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, bu sezon resmi maçlardaki 6. golünü kaydetti.

Bordo-mavili futbolcu; Spor Toto Süper Lig, Süper Kupa ve Avrupa kupalarında bu sezon 13 maçta forma giyerken 6 kez fileleri havalandırmayı başardı.

- Trabzonspor kafilesi yarın dönecek

Trabzonsporlu futbolcular, geceyi Fransa'da geçirecek.

Bordo-mavili takım, yarın öğle saatlerinde Nice'den kalkacak THY'ye ait özel uçakla Trabzon'a dönecek.

Bordo-mavili ekip, yarın akşam saatlerinde de yapacağı antrenmanla ligde Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

