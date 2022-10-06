HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. Trabzonspor, Fransa'dan puansız dönüyor

Trabzonspor, Fransa'dan puansız dönüyor

06.10.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. maçında deplasmanda Monaco'ya 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, gruptaki 2. yenilgisini aldı

MONACO (AA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. haftasında Fransa temsilcisi Monaco'ya 3-1 yenilerek gruptaki 2. yenilgisini aldı.

II Louis Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 10. dakikasında Maxi Gomez'in kırmızı kart görmesiyle kalan 80 dakikada 10 kişi mücadele eden bordo-mavililer, rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyamadı.

Fransa temsilcisinin gollerini 14 ve 45+2. dakikada penaltıdan Ben Yedder, 55. dakikada Disasi kaydederken, Trabzonspor'un tek golünü 72. dakikada Bakasetas attı.

Gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına 3-2 yenilen, ikinci maçında ise sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Manoco karşısında 2. yenilgisini alarak 3 puanda kaldı.

- Bakasetas, 6. golünü kaydetti

Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, bu sezon resmi maçlardaki 6. golünü kaydetti.

Bordo-mavili futbolcu; Spor Toto Süper Lig, Süper Kupa ve Avrupa kupalarında bu sezon 13 maçta forma giyerken 6 kez fileleri havalandırmayı başardı.

- Trabzonspor kafilesi yarın dönecek

Trabzonsporlu futbolcular, geceyi Fransa'da geçirecek.

Bordo-mavili takım, yarın öğle saatlerinde Nice'den kalkacak THY'ye ait özel uçakla Trabzon'a dönecek.

Bordo-mavili ekip, yarın akşam saatlerinde de yapacağı antrenmanla ligde Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor, Fransa'ya geldiTrabzonspor, Fransa'ya geldi
Bakan Koca duyurdu... 'Faaliyeti durduruldu'Bakan Koca duyurdu... 'Faaliyeti durduruldu'
İzmir'de gergin dakikalar! AK Parti İl Başkanı Sürmeli, "Hepsinin isimlerini alın" dedi, Tunç Soyer de yanıt verdiİzmir'de gergin dakikalar! AK Parti İl Başkanı Sürmeli, "Hepsinin isimlerini alın" dedi, Tunç Soyer de yanıt verdi
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Fransa monaco

En Çok Okunan Haberler

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu büyükelçi olarak atandı

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu büyükelçi olarak atandı

Erdoğan'dan Macron'a bomba teklif!

Erdoğan'dan Macron'a bomba teklif!

EYT'de herkesin gözünden kaçan ayrıntı! 'Bana denk gelmez' demeyin

EYT'de herkesin gözünden kaçan ayrıntı! 'Bana denk gelmez' demeyin

Taraftarın gözü bu haberdeydi! Fatih Terim'in 2. Avrupa kuşatması suya düştü! Sevilla'dan son dakika imzası...

Taraftarın gözü bu haberdeydi! Fatih Terim'in 2. Avrupa kuşatması suya düştü! Sevilla'dan son dakika imzası...

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...

Böylesi görülmedi! 50 yıl boyunca burnunda bununla yaşadı

Böylesi görülmedi! 50 yıl boyunca burnunda bununla yaşadı

İlginizi Çekebilir

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.