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Trabzonspor - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?

25.08.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor - Galatasaray derbisi için heyecan dorukta. B Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında kendi sahasında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ı konuk edecek. Öte yandan derbinin hakemi de belli oldu. Heyecanla beklenen maçta Ali Palabıyık düdük çalacak. Peki Trabzonspor - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Trabzonspor - Galatasaray derbisi için geri sayım devam ederekn çok sayıda vatandaş konuya ilişkin detayları öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki Trabzonspor - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Galatasaray maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te başlayacak.

Trabzonspor - Galatasaray maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ali

TRABZONSPOR - GALATASARAY DERBİSİNİN HAKEMİ ALİ PALABIYIK KİMDİR?

Ali Palabıyık 14 Ağustos 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Ali Palabıyık, FIFA kokartlı Türk futbol hakemidir.

Ali Palabıyık'ın hakemlik kariyeri:

Küçük yaşlarda amatör olarak futbola kaleci olarak başlayen Ali Palabıyık, 17 yaşındayken çeşitli nedenlerle amatör futbolu bıraktı. Eski bir öğretmen olan Palabıyık 2000 yılında hakemlik kursuna başladı.

İlk maçına 21 yaşındayken 13 Ocak 2002'de Yenikent ASAŞ Stadyumunda Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanan PAF Ligi maçında ikinci yardımcı hakem olarak çıkmıştır.[2] İlk orta hakemlik deneyimini ise 2003-2004 3. Lig sezonunun ilk haftasında Kestel İlçe Stadyumunda oynanan Kestel Belediyespor ile Altınordu maçıyla yaşamıştır.

İlk Süper Lig maçına 21 Ağustos 2004 tarihinde Gençlerbirliği ile Ankaraspor arasında oynanan ve Bülent Yıldırım'ın ikinci yardımcı hakemi olarak çıkmıştır.[4] Süper Lig'deki ilk orta hakemlik deneyimini ise 27 Ekim 2012'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumunda Mersin İdman Yurdu ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan müsabaka ile yaşamıştır.

2015 yılı için açıklanan FIFA kokartı takacak hakemler arasında ilk kez yer almıştır.

2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Palabıyık'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.

Ali Palabıyık'ın hakemi Ali Palabıyık'ın sosyal medyada Galatasaraylı olduğu öne sürülmektedir.

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Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
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