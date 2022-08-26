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Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

26.08.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile Medical Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kopenhag karşısında aldığı skorlar nedeniyle Şampiyonlar Ligi hayaline veda eden Bordo Mavili ekip heyecanla beklenen maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri de hazırlıklarını sürdürüyor. Peki Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor ile Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında karşılaşacak. Heyecanla beklenen maç öncesi çok sayıda vatandaş internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar yarınki antrenman ile hazırlıklarını tamamlamış olacak. Okan Buruk yönetimindeki Abdullah Avcı'nın öğrencileri Trabzonspor ise sarı kırmızılılar karşısında moral arayacak. Peki Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Galatasaray maçı 28 Ağustos Pazar günü oynanacak.

Medical Pak Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak.

Trabzonspor Galatasaray maçı Bein Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ali palabıyık

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ ALİ PALABIYIK KİMDİR?

Ali Palabıyık 14 Ağustos 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Ali Palabıyık, FIFA kokartlı Türk futbol hakemidir.

Ali Palabıyık'ın hakemlik kariyeri:

Küçük yaşlarda amatör olarak futbola kaleci olarak başlayen Ali Palabıyık, 17 yaşındayken çeşitli nedenlerle amatör futbolu bıraktı. Eski bir öğretmen olan Palabıyık 2000 yılında hakemlik kursuna başladı.

İlk maçına 21 yaşındayken 13 Ocak 2002'de Yenikent ASAŞ Stadyumunda Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanan PAF Ligi maçında ikinci yardımcı hakem olarak çıkmıştır.[2] İlk orta hakemlik deneyimini ise 2003-2004 3. Lig sezonunun ilk haftasında Kestel İlçe Stadyumunda oynanan Kestel Belediyespor ile Altınordu maçıyla yaşamıştır.

İlk Süper Lig maçına 21 Ağustos 2004 tarihinde Gençlerbirliği ile Ankaraspor arasında oynanan ve Bülent Yıldırım'ın ikinci yardımcı hakemi olarak çıkmıştır.[4] Süper Lig'deki ilk orta hakemlik deneyimini ise 27 Ekim 2012'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumunda Mersin İdman Yurdu ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan müsabaka ile yaşamıştır.

2015 yılı için açıklanan FIFA kokartı takacak hakemler arasında ilk kez yer almıştır.

2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Palabıyık'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.

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