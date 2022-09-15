Trabzonspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor ile Gaziantep FK Süper Lig'in 7. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçı Hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Trabzonspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor Gaziantep FK maçının maçının günü ve saati...

TRABZONSPOR GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Gaziantep FK maçı 18 Eylül Pazar günü saat 17:00'de başlayacak.

Karşılaşma Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Gaziantep FK maçı beIN Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.

