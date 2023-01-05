TRABZONSPOR GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'i!

Trabzonspor, Giresunspor ile Süper Lig'in 17. haftasında bugün karşı karşıya gelecek. Maçta, Hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Murat Altan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olarak açıklandı. Trabzonspor Giresunspor maçı canlı izle konu başlığı arama motorlarında araştırılıyor. Abdullah Avcı'nın muhtemel 11 ise bordo mavili taraftarlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Trabzonspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor Giresunspor maçı bugün (5 Ocak Perşembe) saat 20.00'de başlayacak.
Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan Trabzonspor Giresunspor maçını, Hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Murat Altan üstlenecek.
Trabzonspor Giresunspor maçının dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.
Trabzonspor Giresunspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.
Trabzonspor, bugün Giresunspor'u konuk edecek.
Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor 15 maçta topladığı 26 puan topladı ve 6. sırada yer aldı. Trabzonspor geçen hafta deplasmanda Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup oldu.
Giresunspor ise Süper Lig'de oynadığı 15 maçta 19 puan topladı ve 10. sırada yer aldı.
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Vitor Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Djaniny, Trezeguet, Gomez.
Giresunspor: Onurcan, Alper, Arias, Perez, Hayrullah, Eguskiza, Mejia, Görkem, Bajic, Serginho, Kuwas.