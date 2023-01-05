TRABZONSPOR GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'i!

Trabzonspor, Giresunspor ile Süper Lig'in 17. haftasında bugün karşı karşıya gelecek. Maçta, Hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Murat Altan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olarak açıklandı. Trabzonspor Giresunspor maçı canlı izle konu başlığı arama motorlarında araştırılıyor. Abdullah Avcı'nın muhtemel 11 ise bordo mavili taraftarlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Trabzonspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR GİRESONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Giresunspor maçı bugün (5 Ocak Perşembe) saat 20.00'de başlayacak.

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan Trabzonspor Giresunspor maçını, Hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Murat Altan üstlenecek.

Trabzonspor Giresunspor maçının dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.

TRABZONSPOR GİRESONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Giresunspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

TRABZONSPOR GİRESUNSPOR MAÇI İÇİN HEYECAN DORUKTA!

Trabzonspor, bugün Giresunspor'u konuk edecek.

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor 15 maçta topladığı 26 puan topladı ve 6. sırada yer aldı. Trabzonspor geçen hafta deplasmanda Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup oldu.

Giresunspor ise Süper Lig'de oynadığı 15 maçta 19 puan topladı ve 10. sırada yer aldı.

TRABZONSPOR - GİRESUNSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Vitor Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Djaniny, Trezeguet, Gomez.

Giresunspor: Onurcan, Alper, Arias, Perez, Hayrullah, Eguskiza, Mejia, Görkem, Bajic, Serginho, Kuwas.

TRABZONSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI CANLI TAKİP