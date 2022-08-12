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TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

12.08.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Hatayspor maçı Süper Lig'in 2. haftasında kozlarını paylaşacak. Abdullah Avcı yönetimindeki bordo mavili ekip Hatayspor'u mağlup edip 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen. Maç için geri sayım devam ederken çok sayıda futbolsever karşılaşmanın yayın saati ve kanalı ilgili araştırma yapmaya başladı. "Trabzonspor Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?", "Trabzonspor Hatayspor maçı canlı izle" konu başlıkları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte detaylar...

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Hatayspor maçı ile Süper Lig'in ikinci haftası başlayacak. Hatayspor'u sahasında ağırlayacak olan Bordo mavililer stattan üstünlükle ayrılmayı amaçlıyor. Peki, çekişmeli geçeceği ön görülen Trabzonspor Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Pek çok vatandaş maç öncesi "Trabzonspor Hatayspor maçı canlı izle" konu başlığını sorguluyor. İşte merak edilen soruların yanıtı...

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Hatayspor maçı 12 Ağustos Cuma günü saat 21.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Hatayspor maçı Bein Sports 1 kanalında canlı olarak ekrana gelecek.

ABDÜLKADİR BİTİGEN

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇININ HAKEMİ ABDÜLKADİR BİTİGEN KİMDİR?

Abdulkadir Bitigen 12 Şubat 1983 yılında Kayseri'de dünyaya geldi.

Abdulkadir Bitigen hakemliğe 2007'de başladı.

Süper Lig'de ilk yönettiği maç ise 2014 yılındfaki Eskişehirspor - Konyaspor karşılaşmasıdır.

Babası Galip Bitigen de futbol hakemliği yapmaktaydı.

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