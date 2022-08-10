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Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Hatayspor maçı canlı yayın bilgileri!

10.08.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Hatayspor maçının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak ekrana geleceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Heyecanla beklenen karşılaşma için geri sayım devam ederken futbolseverler mücadeleyi canlı olarak takip etmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Hatayspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Hatayspor maçı canlı yayın bilgileri!

Trabzonspor Hatayspor maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İki güçlü takım Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ikinci haftasında karşılaşacak. Futbolseverler arama motorlarında "Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta?", "Trabzonspor Hatayspor maçı hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Karşılaşmaya ilişkin merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Hatayspor maçı 12 Ağustos Cuma günü saat 21.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Hatayspor maçı Bein Sports 1 kanalında canlı olarak ekrana gelecek.

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Trabzonspor'un ile Atakaş Hatayspor arasında 12 Ağustos Cuma akşamı Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak Spor Toto Süper Lig 2. hafta maçının biletleri 8 Ağustos Pazartesi günü satışa çıktı.

İşte Trabzonspor - Hatayspor maçının bilet fiyatları:

VIP Platinum: 1.500 TL

VIP Gold: 1.250 TL

VIP Silver: 1.000 TL

Batı: 600 TL

Doğu: 400 TL

Fırtına: 300 TL

Kale Arkaları: 200 TL

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