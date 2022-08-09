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Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Hatayspor maçı hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar?

09.08.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Hatayspor maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bordo Mavililer Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor'u konuk edecek. Futbolseverler, maça ilişkin detayları öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Maçın bilet fiyatları da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Hatayspor maçı hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Hatayspor maçı hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar?

Trabzonspor Hatayspor maçı için heyecan dorukta. İki güçlü takım Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ikinci haftasında kozlarını paylaşacak. Futbolseverler internette "Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta?", "Trabzonspor Hatayspor maçı hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Hatayspor maçı 12 Ağustos Cuma günü saat 21.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Hatayspor maçı Bein Sports 1 kanalında canlı olarak ekrana gelecek.

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Trabzonspor'un ile Atakaş Hatayspor arasında 12 Ağustos Cuma akşamı Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak Spor Toto Süper Lig 2. hafta maçının biletleri 8 Ağustos Pazartesi günü satışa çıktı.

İşte Trabzonspor - Hatayspor maçının bilet fiyatları:

VIP Platinum: 1.500 TL

VIP Gold: 1.250 TL

VIP Silver: 1.000 TL

Batı: 600 TL

Doğu: 400 TL

Fırtına: 300 TL

Kale Arkaları: 200 TL

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Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Trabzonspor
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