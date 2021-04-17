Trabzonspor Hatayspor maçı saat kaçta? Fırtına'nın konuğu Hatay!

Son üç maçından da beraberlikle ayrılan Trabzonspor, Süper Lig’de 58 puanla 4. sırada yer alıyor. En son Galatasaray karşısında 3-0 kazanan ve sonrasında Karagümrük ile Göztepe'ye yenilen Hatayspor, Trabzonspor’u yenerek yeni bir çıkış yakalamayı hedefliyor. Trabzonspor-Hatayspor mücadelesi beIN Sports ekranlarından yayınlanıyor…



TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

17 Nisan Cumartesi günü Medical Park Stadı'nda oynanacak Trabzonspor - Hatayspor mücadelesi, saat 16.00'da başlayacak. Trabzonspor - Hatayspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Son üç maçından da beraberlikle ayrılan bordo-mavili ekip, Hatayspor karşısında 3 puan arıyor.

Trabzonspor, rakibini yenerek galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor. Bordo-mavililer, ligde 58 puanla 4. sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da sakatlığı devam eden Anders Trondsen ve Yunus Mallı ile kart cezalısı Vitor Hugo, forma şansı bulamayacak. Dünkü çalışmaya katılamayan ve salonda tedavisi yapılan Caleb Ekuban'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Ligin geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Hatay ekibi, 49 puanla 7. sırada bulunuyor.

Trabzonspor ise 16 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi sonucunda 58 puanla sıralamanın 4'üncü basamağında yer alıyor.

Hatay temsilcisinde sakatlığı devam eden Soner Örnek ve Selim Ilgaz ile kart cezalısı David Akintola, bu maçta forma giyemeyecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Trabzonspor, 1-0 kazanmıştı.



