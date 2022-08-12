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Trabzonspor Hatayspor maçı saat kaçta? Trabzonspor Hatayspor maçı hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

12.08.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile mücadele edecek. Maç tarihi yaklaşırken futbolseverler de karşılaşmanın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalı öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Maçın bilet fiyatları da merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Hatayspor maçı hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Hatayspor maçı saat kaçta? Trabzonspor Hatayspor maçı hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Trabzonspor Hatayspor maçı için geri sayım heyecanı devam ediyor. İki güçlü takım Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ikinci haftasında karşı karşıya gelecek. Bu sebeple futbolseverler arama motorlarında "Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta?", "Trabzonspor Hatayspor maçı hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar?" soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Karşılaşmaya ilişkin detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Hatayspor maçı 12 Ağustos Cuma günü saat 21.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Hatayspor maçı Bein Sports 1 kanalında canlı olarak ekrana gelecek.

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Trabzonspor'un ile Atakaş Hatayspor arasında 12 Ağustos Cuma akşamı Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak Spor Toto Süper Lig 2. hafta maçının biletleri 8 Ağustos Pazartesi günü satışa çıktı.

İşte Trabzonspor - Hatayspor maçının bilet fiyatları:

VIP Platinum: 1.500 TL

VIP Gold: 1.250 TL

VIP Silver: 1.000 TL

Batı: 600 TL

Doğu: 400 TL

Fırtına: 300 TL

Kale Arkaları: 200 TL

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Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Trabzonspor
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