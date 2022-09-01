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Trabzonspor, İstanbul'a gitti

01.09.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olacağı maç için İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takım, daha sonra THY'ye ait özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Yeni transferler Umut Bozok ile Naci Ünüvar, ilk kez kadroda yer aldı. Sakatlıkları sona eren Marek Hamsik, Abdülkadir Ömür ve Anastasios Bakasetas da kadroya dahil edildi.

Sakatlıkları süren Uğurcan Çakır, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Bruno Peres, yarın forma giyemeyecek. Yeni transfer Maxi Gomez'in de lisans işlemleri halledilmesi halinde yarın ki maçın kadrosuna alınacağı bildirildi.

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