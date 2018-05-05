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Trabzonspor - Kasımpaşa | CANLI YAYIN

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 05.05.2018 18:15 | Son Güncelleme

Trabzonspor-Kasımpaşa maçı, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında kritik bir öneme sahip. UEFA Avrupa Ligi için mücadele eden Trabzonspor, ligde rahat konumda olan Kasımpaşa karşısında mutlak galibiyet istiyor. Trabzonspor-Kasımpaşa maçında sahaya çıkacak 11'ler belli oldu. Trabzonspor-Kasımpaşa maçının canlı anlatımı, sahada mücadele edecek 11'leri ve tüm ayrıntıları haberimizde olacak...

Trabzonspor - Kasımpaşa | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak isteyen Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında hata yapmak istemiyor. İşte Trabzonspor-Kasımpaşa maçının 11'leri, canlı anlatımı ve tüm ayrıntıları...

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Trabzonspor-Kasımpaşa maçının 11'leri;

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hubocan, Okay, Novak, Onazi, Kucka, Jose Sosa, Olcay Şahan, Yusuf, Burak Yılmaz

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Sadiku, İlhan, Mensah, Trezeguet, Diagne

Trabzonspor ile Kasımpaşa 18. randevuda

Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor ile Kasımpaşa, Medical Park Stadı’nda yapacakları müsabakayla 18. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligde oynadığı 17 maçın 8’inden Trabzonspor galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa rakibini 4 kez mağlup ederken, taraflar 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig’de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 25 kez havalandırırken, Kasımpaşa ise 18 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-0 kazandı.

Trabzon’daki maçlar

Trabzonspor, evindeki maçlarda da Kasımpaşa’ya galibiyetlerde üstünlük sağladı. Bordo-mavililer, iç sahada oynan 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi sahasında 9 gol attı, 8 gol yedi. Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek iki takım arasında oynanan maçlarda en faklı galibiyeti aldı. İstanbul temsilcisi ise Trabzon’daki tek galibiyetini 2015-2016 sezonunda 6-0’lık sonuçla elde ederek, rakibi önünde en farklı skora imza attı.

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Kasımpaşa Trabzonspor Spor Toto Süper Lig

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