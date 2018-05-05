Trabzonspor - Kasımpaşa | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak isteyen Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında hata yapmak istemiyor. İşte Trabzonspor-Kasımpaşa maçının 11'leri, canlı anlatımı ve tüm ayrıntıları...

Trabzonspor-Kasımpaşa maçının 11'leri;



Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hubocan, Okay, Novak, Onazi, Kucka, Jose Sosa, Olcay Şahan, Yusuf, Burak Yılmaz

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Sadiku, İlhan, Mensah, Trezeguet, Diagne

Trabzonspor ile Kasımpaşa 18. randevuda

Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor ile Kasımpaşa, Medical Park Stadı’nda yapacakları müsabakayla 18. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligde oynadığı 17 maçın 8’inden Trabzonspor galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa rakibini 4 kez mağlup ederken, taraflar 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig’de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 25 kez havalandırırken, Kasımpaşa ise 18 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-0 kazandı.