Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8'nci haftasında Yukatel Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavililer, yardımcı antrenörler yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirdi. Rondo ile devam eden antrenman, dayanıklılık çalışmaları ile son buldu.

Trabzonspor, akşam yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

