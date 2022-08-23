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Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Kopenhag maçı hangi kanalda, şifreli mi?

23.08.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Kopenhag karşılaşmasının yayın bilgileri merak konusu oldu. Maçı izleyecek olan futbolseverler konuya ilişkin, "Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" şeklinde aramalar yapıyor. İşte Trabzonspor Kopenhag maçına dair tüm merak edilen soruların yanıtları...

Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Kopenhag maçı hangi kanalda, şifreli mi?

Trabzonspor Kopenhag maçı için geri sayım devam ediyor. Kopenhag'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasından 2-1 üstünlükle ayrılması sonrası yeni mücadelesi merak edildi. Peki Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Kopenhag maçını şifresiz yayınlayacak kanallar ve merak edilenler haberimizde...

İstanbulspor - Trabzonspor

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Kopenhag maçı, 24 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak.

Trabzonspor - Kopenhag maçı, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Kopenhag maçı EXXEN platformunda canlı olarak ekrana gelecek.

Derbi maçları ne zaman? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor derbi maçları kaçıncı hafta?

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇINI ŞİFRESİZ YAYINLAYAN KANALLAR

Azerbaycan kanalı CBC Sport, Şampiyonlar Ligi maçlarını yayınlamayı sürdürüyor. Salı ve Çarşamba günleri oynanacak 2 mücadele CBC Sport'ta canlı olarak ekrana gelecek.

CBC Sport, play-off turunda da geleneği bozmadı. Kopenhag ile Trabzonspor arasındaki ilk maçı yayınladığı gibi rövanş maçını da canlı olarak yayınlayacak. Karşılaşmanın Türkiye yayıncısı ise EXXEN.

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