Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Kopenhag maçı hangi kanalda, şifreli mi?

Trabzonspor Kopenhag maçı için geri sayım devam ediyor. Kopenhag'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasından 2-1 üstünlükle ayrılması sonrası yeni mücadelesi merak edildi. Peki Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Kopenhag maçını şifresiz yayınlayacak kanallar ve merak edilenler haberimizde...

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Kopenhag maçı, 24 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak.

Trabzonspor - Kopenhag maçı, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Kopenhag maçı EXXEN platformunda canlı olarak ekrana gelecek.

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇINI ŞİFRESİZ YAYINLAYAN KANALLAR

Azerbaycan kanalı CBC Sport, Şampiyonlar Ligi maçlarını yayınlamayı sürdürüyor. Salı ve Çarşamba günleri oynanacak 2 mücadele CBC Sport'ta canlı olarak ekrana gelecek.

CBC Sport, play-off turunda da geleneği bozmadı. Kopenhag ile Trabzonspor arasındaki ilk maçı yayınladığı gibi rövanş maçını da canlı olarak yayınlayacak. Karşılaşmanın Türkiye yayıncısı ise EXXEN.





