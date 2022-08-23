Trabzonspor UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında Kopenhag'ı ağırlayacak. 24 Ağustos Çarşamba günü Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Danny Makkelie yönetecek. Deneyimli hakemin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenirken maçın dördüncüğ hakeminin ise Jochem Kamphuis olduğu aktarıldı. Peki Trabzonspor - Kopenhag maçının hakemi Danny Makkelie kimdir? Danny Makkelie nereli ve kaç yaşında?
Danny Makkelie 28 Ocak 1983 yılında Willemstad, Curaçao'da dünyaya geldi.
2012 yılında UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası finalini yöneten Danny Makkelie 2011'de FIFA kokartı takmıştır.
Danny Makkelie 39 yaşındadır. Hollandalı hakem Makkelie bu görevinin dışında Hollanda polis teşkilatında çalışmaktadır.
Trabzonspor - Kopenhag maçı, 24 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak.
Trabzonspor - Kopenhag maçı, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.
Trabzonspor - Kopenhag maçı EXXEN platformunda canlı olarak ekrana gelecek.
Azerbaycan kanalı CBC Sport, Şampiyonlar Ligi maçlarını yayınlamayı sürdürüyor. Salı ve Çarşamba günleri oynanacak 2 mücadele CBC Sport'ta canlı olarak ekrana gelecek.
CBC Sport, play-off turunda da geleneği bozmadı. Kopenhag ile Trabzonspor arasındaki ilk maçı yayınladığı gibi rövanş maçını da canlı olarak yayınlayacak. Karşılaşmanın Türkiye yayıncısı ise EXXEN.
Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için Kopenhag'ı geçmesi gereken Trabzonspor kendi sahasında iyi bir performans sergilemeyi hedefliyor.
Trabzonspor, play-off turunda elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.
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