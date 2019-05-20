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Trabzonspor maçına giderken güvenlik kameralarına yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 17:38 | Son Güncelleme

Giresun’da bir akaryakıt istasyonunda Beşiktaşlı taraftarların karıştığı hırsızlık olayı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta sonu Trabzon’da oynanan Trabzonspor- Beşiktaş maçını izlemek için yola çıkan Beşiktaşlı taraftarlar Giresun’un Espiye ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda hırsızlık olayına karıştı.Yaşanan hırsızlık olayı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Giresun’da bir akaryakıt istasyonunda Beşiktaşlı taraftarların karıştığı hırsızlık olayı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta sonu Trabzon’da oynanan Trabzonspor- Beşiktaş maçını izlemek için yola çıkan Beşiktaşlı taraftarlar Giresun’un Espiye ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda hırsızlık olayına karıştı.
Yaşanan hırsızlık olayı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, mola veren taraftarlar istasyonun market bölümüne giriyorlar. Kalabalık şekilde market içerisinde dolaşırken gözlerine kestirdikleri elektronik ürünleri bir birlerine perdeleme yaparak ceplerine ve elbiselerine sakladıkları güvenlik kameraları tarafından görüntüleniyor. Bu anlarda ise diğer taraftarlar market görevlisini kasada oyalıyor. Kalabalığın dağılmasının ardından market görevlisi yaşanan hırsızlığın farkına varıyor.
Akaryakıt istasyonu sahibi İrfan Bodur, yaşanan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, 3 bin liralık bir zararlarının olduğunu ifade etti.
Bodur, yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu ve Beşiktaşlı taraftarın da karalandığını belirterek amacının zararının karşılanmasının değil başkalarının da mağdur olmaması olduğunu kaydetti.
Yaşanan olayla alakalı güvenlik kamerası görüntülerini ile jandarmaya başvuracağını kaydeden Bodur, “Yaşanan olaydan dolayı üzüntü içindeyiz, Beşiktaş kulübü ve taraftarlarının ne kadar cefakar olduğunu biliyoruz ve bunları yapanlarında Beşiktaşlı olduğuna inanmıyoruz. Burada ki gayemiz başkaları da mağdur olmasın diye şikayette bulunacağız” dedi.

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