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Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını tamamladı

05.10.2022 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını tamamladı

MONACO (AA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın Fransa temsilcisi Monaco ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, maçın oynanacağı II. Louis Stadyumu’nda basın mensuplarına ilk 15 dakikası açık tutulan bir antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanı izleyen kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ile çalışma öncesinde bir süre sohbet etti. Bordo-mavili takım, antrenman başlamadan statta fotoğraf çektirdi.

Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümünde oyuncular, ısınma ve pas çalışması yaptı.

Trabzonspor, son çalışmasını gerçekleştirerek maç saatini beklemeye başladı.

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