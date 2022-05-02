Trabzonspor şampiyon oldu, Berat Albayrak gözyaşlarını tutamadı

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, Süper Lig’in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Gelen şampiyonluk sonrası eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

BERAT ALBAYRAK GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor’u konuk etti. Karşılaşmayı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da babası Sadık Albayrak ile birlikte izledi. Bordo-mavililer, şampiyonluk için ihtiyacı olan 1 puanı almasıyla Süper Lig’de bitime 3 hafta kala resmi olarak şampiyonluğunu ilan etmesiyle Berat Albayrak da gözyaşlarını tutamadı. Sevinç gözyaşlarıyla babası Sadık Albayrak’ın horon oynamasını izleyen Albayrak’ın bu anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

