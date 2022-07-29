Süper Kupa finali için nefesler tutuldu. 30 Temmuz Cumartesi akşamı Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ve Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de yeni sezon öncesi iki takım içinde sınav niteliğinde olacak maçın canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Trabzonspor Sivasspor Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Sivasspor Süper Kupa final maçı 30 Temmuz 2022 Cumartesi akşamı oynanacak. Heyecan dolu mücadele saat 20.45'te başlayacak ve karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

2021-2022 sezonu Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor 30 Temmuz Cumartesi akşamı Süper Kupa final maçında karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan kararla bu heyecan dolu maç Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

