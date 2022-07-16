Trabzonspor-Slovacko maçının ardından

Slovenya'da kampının son gününde oynadığı hazırlık maçında Çekya'nın Slovacko takımı ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, oynanan oyundan memnun olduğunu söyledi.

Avcı, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, sezonun hayırlı olmasını dileyerek, "Kısa bir aradan sonra sezon hazırlıkları başladı. Biliyorsunuz 27 Haziran’da Trabzon’da başladık. Hem ön hazırlıklarımızı hem sağlık testlerimizi, ölçümlerimizi yaptık. Milli takım sürecinde olan hem ulusal oyuncularımız hem kendi milli takımımızda olan oyuncularımız parça parça kampa katıldılar. 30’a yakın antrenman yaptık ve şu ana kadar 2 tane hazırlık maçı oynadık." dedi.

Bu sene bütün materyalleri kullandıklarını ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

"Daha bilimin ve materyallerin içine girdiği şekilde çalışıyoruz. Özellikle sakatlanma risklerini daha aza indireceğimiz şekilde bütün planlamalarımızı hem performans hocaları üzerinden hem doktor üzerinden devam ediyoruz. Şu ana kadar bununla ilgili çok olumlu gitti. Bir kere, her şeyden önce iyi oyun önemli ama takım olabilmek, grup enerjisi, beraber hareket edebilmek çok önemlidir. Son derece takımın içi uyumlu ve bir ahenk içinde gidiyor. Antrenmanların hızı ve temposu her geçen gün artıyor. 2 hazırlık maçı oynadık. Rakiplerimizin 5-6. hazırlık maçlarıydı bizim ise 2. hazırlık maçımız oldu. Bazı oyuncularla 45’er dakika bazıları ile 60, bugün 70-75’e çıktığımız oyuncular da oldu. İlk maç karışık bir oyundu. Bütün takımları karıştırarak yapmıştık ilk maçı. Ancak bugünkü maç oyun olarak beni son derece memnun etti."

Avcı, bu tür hazırlık maçlarında olumlu, olumsuz yanlarını görmek ve maç temposu ritmini yakalamak için yaptıklarını vurgulayarak, "Bugün çok olumlu mesajlar vardı. Çünkü 20 aydır beraberiz. Çok tekrarlarımız var takımın yüzde 70’i ile 80’i ile. Bu her seferinde biraz daha gelişiyor. Bu bizi mutlu ediyor. Bugün oyundan memnunum bu bir gerçek. Şimdi 2-3 günlük bir izin var. Sonra Avusturya kampına başlayacağız ve iki hazırlık maçı yapacağız." şeklinde konuştu.

30 Temmuz'da Süper Kupa maçıyla sezona start vereceklerini de dile getiren Avcı, şunları kaydetti:

"Kasım ayına kadar yoğun bir trafiğimiz var, nefes almayacağız belki. Onun için bu dönem Haziran 27’den bu zamana kadar olan dönem bizim için çok önemli. Sakatlanmadan, çalışarak, doğru hazırlık maçları oynayarak hazırlanacağız. Süper Kupa en yakın ulaşılabilir hedefimiz onu almak. Almak için sahanın içindeki gücümüzü ve oyun organizasyonu deneyerek, sonrasında lig maçlarına bakacağız. 16-17 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi ilk ayağını oynayacağız. Kasım ayına kadar nefes almadan gideceğiz. Şu ana kadar oyuncuların bize geri bildirimleri iyi gidiyor. Bu bizi mutlu ediyor. Katılacak arkadaşlarımız var. Uğurcan geldi, o var, Trezeguet devam edecek. Cornelius bugün yeni başladı. Rekabet kalitesi yüksek olacak."

Avcı, 1-2 eksikliklerini gidererek yeni bir hikaye için yola çıkacaklarını anlatarak, "Geçen sene harika bir sezon geçirdik. Bütün şehir buna destek verdi. Onlar da mutlu oldu, biz de mutlu olduk. Apoleti taktık, tacı taktık. Tarihte yerini aldı ve bu dosya dünde kaldı. Dün dünde kaldı. Yeni bir hikaye yazmak için yola çıkıyoruz. Bu hikayeye de taraftarların destek olacaklarını düşünüyorum. Onun için onların desteğine, bize gösterdikleri sabra her zaman ihtiyacımız var. İyi şeyler yapıyoruz, saygı görüyoruz. Trabzonspor taraftarının yaptığı güzellikleri de bütün dünya seyretti. Umarım tekrar nasip olur. Onun için yeni sezon hepimize hayırlı olsun." dedi.

-"Gençlerden talibi olanlar var"

Avusturya’da gerçekleştirilecek 2. etap hazırlık kampında takımdan ayrılacak oyuncu olup olmadığı yönündeki bir soruya Avcı, şu yanıtı verdi:

"Şu an itibariyle gençlerden talibi olanlar var. Trabzonspor’a geldiğin zaman oynayacaksın. Altyapıdan Ahmetcan bugün gelip nasıl hemen kendini kabul ettiriyorsa, oynayacaksın. Oynamıyor isen gideceksin, oynayacaksın, tekrar geleceksin. Bunun tarihte de bir sürü örnekleri var. Burası çok beklenecek bir yer değil. Trabzonspor yarışıyor, yarışmacı bir yer. Alternatif oyuncular muhakkak olacak. Onun için şu anda gençlerimizin özellikle durum değerlendirmesini içimizde yapıyoruz. Geri bildirimler nasıl, antrenman performansları nasıl, taliplileri ne onlara ne katacaklar? Bir yere gidiyorsan da sana bir şeyler katacak bir yer olması lazım. Oyun olarak da hoca olarak da, kulüp olarak da gelişiminin, dönüşünün doğru olması gerekiyor. Bunlarla ilgili çalışıyoruz. Birkaç gün sonra daha net olur. Şu anda zaten sayımız net, birbirine yakın rekabette gidiyor."

- "Sağ stoper ile ilgili çalışmalarımız var"

Transferler çalışmalarıyla ilgili de konuşan Avcı, Türkiye'nin şu an itibariyle milli takımda oynayacak, iki tane genç yerli oyuncu transferini Kasımpaşa'dan Eren ve Doğucan'ı alarak yaptıklarını belirterek, "Çok iyi gidiyorlar. Uyumları ve adaptasyonları da iyi gidiyor. Denswill yine bizde devam ediyor. Larsen, zaten kendini ispatlamış ve temposu bu lige çok uygun, mevkisel görevi olan bir oyuncu. Sağ stoper konusunda ise geçen sene sol bekle çok uğraştık. 8 tane sol bek kullandık. Ama sağ stoper konusunda bugün Ahmetcan’ı görüyorsunuz çok olgun. Sadece ayak değişikliği var, çok olgun oynuyor." şeklinde konuştu.

Avcı, sağ stoper transferi için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Avcı, "Çok oyuncuyla görüşüyoruz. Başkan, Ertuğrul Bey, yönetim kurulu görüşüyorlar. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bütçesi ile bize uygunu, oyun felsefesi ile bize uygunu almaya çalışıyoruz. Başka mevkiler için ise bazen fırsat transferleri çıkar. Kenar olur, uygun olur, başka bir oyuncunun bir durumu olur. Onun ucu açık ama bir tane sağ stoper aldığımızda yolumuza bir adım daha emin adımlarla çıkacağız." diye düşünüyorum."

- "Kouassi, yetenekli oyuncu, Taha doğru mesajlar veriyor"

Kouassi'nin takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara ilişkin ise Avcı, "Bana herhangi bir şey gelmedi. Oyuncudan da gelmedi. Kouassi, yetenekli bir oyuncu. Geçen sene Tony Nwakaeme buranın çok değerli oyuncusuydu onun için çok fazla fırsat veremedik. Şu an itibariyle onunla ilgili bir tasarrufumuz yok. Bugün de hem oyun hem de gol olarak çok iyi bir performans gösterdi. Şöyle bir şey, oyuncular oynayarak daha iyi hale geliyor. Bu böyledir. Kouassi ile ilgili yolların ayrılması gibi bir düşüncemiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Avcı, kaleci arayışına ilişkin de Avcı, "Özellikle kaleci oynayarak gelişiyor. Taha, ben geldiğimde ikinci ligde kiralık oynadı. İyi bir kaleci, aday bir kaleci olduğu için zaten bugün bizimle beraber. Özellikle iki maçta da önemli bir performans sergiliyor. Özellikle bugünün futbolunda bir yerde bir fazla olabilmen için kalecinin ayağının iyi olması lazım. Taha iki ayağını da iyi kullanabiliyor. Şu anda doğru mesajlar veriyor, mutluyuz. Ama bir kaleci daha belki içine katacağız. Üç kulvar, bunun sakatlığı var, cezası var, her şeyi var, düşünüyoruz. Ama şu an itibariyle Taha’nın bu performansı bizi son derece mutlu ediyor. Umarım böyle devam eder." dedi.

