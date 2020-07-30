Trabzonspor soyunma odasında kolbastı şov

Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor’u 2-0 mağlup ederek kupaya uzan taraf oldu.
Karadeniz temsilcisi Türkiye Kupası’nı 9. kez kazanmış olurken, sahada kupayı kaldıran bordo-mavili futbolcular sevinçlerini soyunma odasına taşıyarak kupa ile birlikte kolbastı şov yaptılar.
Takımın Trabzon'lu oyuncuları Abdulkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen'in yaptıkları kolbastı şova takım arkadaşları da eşlek etti.
(İHA)
Abdulkadir Ömür maçın en değerlisi seçildi
Erol Bulut'tan Fenerbahçe sorusuna cevap!
Trabzonspor, 9. kazandı
Çalhanoğlu atmaya devam ediyor
Arda Turan Galatasaray'da!
Beşiktaş'ın eski yengesi yürek hoplattı! İşte o fotoğraf...
Yılın bombası! Max Kruse, Galatasaray'a geliyor...
Kartal'da en istikrarlı isim Vida
Erol Bulut'tan F.Bahçe'ye iki transfer
Vitoria'nın yeni hocası Tiago Mendes
Survivor Aycan Yanaç'a rüya gibi teklif...
Üç büyükler peşinde!
Hakan Çalhanoğlu'ndan hocasına övgü dolu sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum