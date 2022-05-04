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Trabzonspor taraftarının 22 yıllık vasiyeti yerine getirildi! 'Nasip bugüneymiş'

04.05.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da 22 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren Aziz Çavdar, arkadaşı Uğur Güzeler'e, 'Eğer bir gün ben ölür de Trabzon şampiyon olursa, mezarıma Trabzonspor bayrağı ser' vasiyeti bırakmıştı. Kendisi Fenerbahçe taraftarı olan Güzeler, Bu vasiyet benim içimde hep uhdeydi. Trabzonspor'un şampiyon olmasını yıllarca bekledik. Nasip bugüneymiş'' dedi.

Trabzonspor taraftarının 22 yıllık vasiyeti yerine getirildi! 'Nasip bugüneymiş'

Trabzonlu olan ve babası Kemalettin Çavdar'ın maden ocağında çalışması nedeniyle Ermenek'te yaşayan Aziz Çavdar, 2000 yılında 20 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Çavdar cenazesi Ermenek'te Fincan Tepesi'ndeki mezarlığa defnedildi. Çavdar'ın arkadaşı Uğur Güzeler, bu yıl Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesi üzerine vasiyeti gereği mezarına Trabzonspor bayrağı örttü.

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22 YIL SONRA VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Arkadaşı Aziz Çavdar'ın vasiyetini yerine getirdiği için mutlu olduğunu belirten Uğur Güzeler, şunları söyledi: ''2000 yılında trafik kazası sonucu kaybettiğim Aziz Çavdar arkadaşım vasiyetini yerine getirdiğim için çok mutluyum. 1996 yılında Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra bana bir vasiyet bırakmıştı. 'Eğer bir gün ben ölürde Trabzon şampiyon olursa, mezarıma Trabzonspor bayrağı ser' demişti. Bu vasiyet benim içimde hep uhdeydi. Trabzonspor şampiyon olmasını yıllarca bekledik. Nasip bugüneymiş. Bugün bu vasiyeti 22 yıl sonra gerçekleştirdiğim için çok mutluyum."

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Babası Kemalettin Çavdar (70), ''Uğur, oğlumun arkadaşıydı. 22 yıl önce oğlum öldü. Trabzonluyuz ve Trabzonspor taraftarıydı. Uğur'a vasiyeti vardı. Uğur vasiyetini yerine getirdi ve bana da sürpriz oldu. Keşke oğlumda bugünleri görseydi'' diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Karaman
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