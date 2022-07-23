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Trabzonspor - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Torino maçı hangi kanalda canlı izlenecek, şifreli mi?

23.07.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor - Torino maçı bugün ekranlara gelecek. Maçı izleyecek bordo-mavili taraftarlar ve futbolseverler Trabzonspor - Torino maçının hangi kanalda, saat kaçta olduğu bilgilerini internet üzerinden sorguluyor. Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlık karşılaşmalarına devam eden Trabzonspor, sezon öncesi üçüncü hazırlık maçına Torino karşısında çıkacak. Peki, Trabzonspor - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifreli mi? İşte detaylar...

Trabzonspor - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Torino maçı hangi kanalda canlı izlenecek, şifreli mi?

Süper Lig'de yeni sezon öncesi Trabzonspor ile İtalya temsilcisi Torino
bu akşam karşı karşıya gelecek. Yeni sezon öncesinde hazırlık kampına devam
eden Trabzonspor oynadığı ilk 2 hazırlık maçında 1 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.
Bu akşamki Trabzonspor - Torino maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler ve
taraftarlar maç hakkındaki detayları merak ediyor. Peki, Trabzonspor - Torino maçı
ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Torino maçı hangi kanalda, şifreli mi?

TRABZONSPOR TORİNO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Torino hazırlık maçı 23 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Trabzonspor Torino maçı A Spor ekranlarından şifresiz bir şekilde yayınlanacak.

YENİ TRANSFERLERİN PERFORMANSI MERAK EDİLİYOR

Trezequet, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Doğucan Haspolat ve Denswil gibi başarılı oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor'da yeni transferlerin hazırlık karşılaşmalarında sergileyeceği performans taraftarlar tarafından merak ediliyor.

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