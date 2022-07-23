Trabzonspor - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Torino maçı hangi kanalda canlı izlenecek, şifreli mi?

Süper Lig'de yeni sezon öncesi Trabzonspor ile İtalya temsilcisi Torino
bu akşam karşı karşıya gelecek. Yeni sezon öncesinde hazırlık kampına devam
eden Trabzonspor oynadığı ilk 2 hazırlık maçında 1 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.
Bu akşamki Trabzonspor - Torino maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler ve
taraftarlar maç hakkındaki detayları merak ediyor. Peki, Trabzonspor - Torino maçı
ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Torino maçı hangi kanalda, şifreli mi?
Trabzonspor Torino hazırlık maçı 23 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Trabzonspor Torino maçı A Spor ekranlarından şifresiz bir şekilde yayınlanacak.
Trezequet, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Doğucan Haspolat ve Denswil gibi başarılı oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor'da yeni transferlerin hazırlık karşılaşmalarında sergileyeceği performans taraftarlar tarafından merak ediliyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum