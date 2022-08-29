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Trabzonspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

29.08.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile dün sahasında 0-0 berabere kalan Trabzonspor, 2 Eylül Cuma günü deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi.

Sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Marek Hamsik, Edin Visca, Anastasios Bakasetas, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın antrenmanda yer almadığı öğrenildi.

Trabzonspor, yarını izinli geçirdikten sonra 31 Ağustos Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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