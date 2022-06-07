Trabzonspor'un eski oyuncusu Yattara'nın fenomen Eda Sakız ile havuz pozları olay oldu! Dominik'te sarılarak paylaştılar

Daha önce eşi Aminata Pendessa ile yaşadığı çalkantılı evlilik süreciyle gündeme gelen Trabzonspor'un eski futbolcusu Yattara, bu kez çok konuşulacak fenomen bir isimle görüntülendi. Instagram'da yaklaşık 1 milyon takipçiye sahip olan Eda Sakız'ın İbrahim Yattara ile çekildiği tatil fotoğrafı gündeme bomba gibi düştü.

"KARIM BENİ BİR KEZ KESTİ" DEMİŞTİ

Yattara, geçtiğimiz dönemde eşi ile ilgili yaptığı açıklamada “Karım beni bir kez kesti, bir kez de ben uyurken peçete yakıp üzerime attı. Bana zaten ‘Seni bir gün öldüreceğim’ demişti." ifadeleriyle oldukça dikkat çekmişti.

"DAHA SAKİNİM ŞİMDİ"

Çapkınlıklarıyla çok kez gündeme gelen isim ayrıca "Korkuyorum tabii ama onu seviyorum, o da beni seviyor. Onu bırakmam. Artık çocuklar büyüdü, daha sakinim şimdi" ifadelerini kullanmıştı.

FENOMEN İSİMLE BİRLİKTE YÜZDÜLER

Yattara, bu kez sosyal medya fenomeni Eda Sakız ile Dominik'te eğlendi. Sakız ise Yattara ile yüzerken çekildikleri fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Yattara ile olan pozlarını paylaşan fenomen isim ise Dominik'ten başka paylaşımlarda da bulundu.

İşte Sakız'ın çok konuşulan bazı paylaşımları...





